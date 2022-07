Cambridge, 5 studenti suicidi in 4 mesi: aperta un’indagine (Di giovedì 14 luglio 2022) Le autorità accademiche di Cambridge hanno avviato un’indagine per capire se i 5 suicidi di studenti avvenuti nel giro di 4 mesi, tra marzo e giugno 2022, presentano dei collegamenti tra loro: per il momento, comunque, non è stato riscontrato alcun collegamento tra le morti. Dei 5 suicidi (uno a marzo, tre a maggio e uno nel mese di giugno) soltanto uno, come riporta la stampa, è stato ufficialmente ritenuto suicidio dal medico legale: gli altri 4 sono ancora ritenuti sospetti suicidi, al momento. Graham Virgo, vice rettore senior per l’istruzione, ha dichiarato alla stampa che gli studenti erano tutti in college diversi del complesso dell’ateneo. I numeri dei suicidi a Cambridge fanno preoccupare ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 14 luglio 2022) Le autorità accademiche dihanno avviatoper capire se i 5diavvenuti nel giro di 4, tra marzo e giugno 2022, presentano dei collegamenti tra loro: per il momento, comunque, non è stato riscontrato alcun collegamento tra le morti. Dei 5(uno a marzo, tre a maggio e uno nel mese di giugno) soltanto uno, come riporta la stampa, è stato ufficialmente ritenutoo dal medico legale: gli altri 4 sono ancora ritenuti sospetti, al momento. Graham Virgo, vice rettore senior per l’istruzione, ha dichiarato alla stampa che glierano tutti in college diversi del complesso dell’ateneo. I numeri deifanno preoccupare ...

