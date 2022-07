Biden in Medio Oriente fa la voce grossa sull’Iran (Di giovedì 14 luglio 2022) Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il primo ministro israeliano, Yair Lapid, firmano oggi un impegno congiunto per negare all’Iran le armi nucleari. Biden, in visita a Gerusalemme, ha dichiarato mercoledì di essere aperto all’uso “in ultima istanza” della forza contro l’Iran — parole con cui accoglie le richieste di Lapid alle potenze mondiali di presentare una “minaccia militare credibile” contro l’acerrimo nemico di Israele. Israele sta da tempo pensando a un piano B con Teheran. Gli Stati Uniti ne sono consapevoli e non è chiaro quale livello di partecipazione e coordinamento abbiano su questo piano, ma le parole di Biden lasciano intendere qualcosa più che una semplice rassicurazione per Israele. Washington sta continuando a puntare sul dialogo diplomatico per ricomporre l’accordo sul congelamento del programma nucleare ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 luglio 2022) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, e il primo ministro israeliano, Yair Lapid, firmano oggi un impegno congiunto per negare all’Iran le armi nucleari., in visita a Gerusalemme, ha dichiarato mercoledì di essere aperto all’uso “in ultima istanza” della forza contro l’Iran — parole con cui accoglie le richieste di Lapid alle potenze mondiali di presentare una “minaccia militare credibile” contro l’acerrimo nemico di Israele. Israele sta da tempo pensando a un piano B con Teheran. Gli Stati Uniti ne sono consapevoli e non è chiaro quale livello di partecipazione e coordinamento abbiano su questo piano, ma le parole dilasciano intendere qualcosa più che una semplice rassicurazione per Israele. Washington sta continuando a puntare sul dialogo diplomatico per ricomporre l’accordo sul congelamento del programma nucleare ...

