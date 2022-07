Addio a Eugenio Scalfari | fondò l’Espresso e Repubblica Aveva 98 anni

Pubblicità

repubblica : È morto Eugenio Scalfari. Addio al fondatore di Repubblica - chetempochefa : Addio a Eugenio #Scalfari, il fondatore de La Repubblica aveva 98 anni. #14luglio - fanpage : È morto #EugenioScalfari, addio a uno dei giornalisti più importanti del nostro paese - peppeprovenzano : Eugenio #Scalfari è stato tante, troppe cose per un tweet. Ha raccontato il Paese nelle tempeste e lottato per una… - giuseppeastaa : Addio a Eugenio #Scalfari: informava e dava forma -

Una vita al massimo, una vita affamata di curiosità, una vita da giornalista. In un secoloScalfari ha cambiato la comunicazione in Italia, ha introdotto il principio per cui non è il giornale a dover temere le incursioni della politica ma è il contrario: è il giornale a dare la ...... 'Ghino di Tacco' sulle dimissioni di Craxi, cui riconoscerà di aver avuto 'la grandezza ...Scalfari poté sciogliere nel pianto il dolore proprio e altrui. Come dei sacerdoti, anche di ...È morto Eugenio Scalfari. Il fondatore di Repubblica aveva 98 anni. Ne dà notizia lo stesso quotidiano da lui fondato. "Ciao direttore", è la scritta che campeggia sulla homapage del sito. Nato a ...AGI - È morto Eugenio Scalfari, il fondatore de "la Repubblica" aveva 98 anni. La notizia è stata data dal sito del quotidiano che scrive fra l'altro: "Nel luglio del 1975, «in una notte di temporale ...