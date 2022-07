United De Jong, i Red Devils provano a convincere l’olandese (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Manchester United continua a insister per De Jong del Barcellona: i Red Devils provano a convincerlo in tutti i modi Il Manchester United continua a insister per De Jong del Barcellona: i Red Devils provano a convincerlo in tutti i modi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, gli inglesi avrebbero lasciato libero il numero 21 da sempre quello preferito dal centrocampista. l’olandese è restio a lasciare il Barcellona, ma sul piatto i Red Devils hanno messo 85 milioni per provare a strappare il sì dei blaugrana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Manchestercontinua a insister per Dedel Barcellona: i Reda convincerlo in tutti i modi Il Manchestercontinua a insister per Dedel Barcellona: i Reda convincerlo in tutti i modi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, gli inglesi avrebbero lasciato libero il numero 21 da sempre quello preferito dal centrocampista.è restio a lasciare il Barcellona, ma sul piatto i Redhanno messo 85 milioni per provare a strappare il sì dei blaugrana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Lo #United non molla #DeJong ?? - ilpodsport : #Calciomercato 'Accordo Barcellona-Manchester United per De Jong: 85 milioni di euro!' #ilpodsport - JennY2OOO : @DomenicoFiore92 @mike_fusco Io ricordo anche un tutto fatto di de jong allo united, un Ronaldo tutto fatto al city… - Football4life92 : @gattusismo__ I soldi di de Jong al Manchester united, circa 70 mln - Luxgraph : As: 'De Jong, c'è l'intesa Barcellona-Manchester United: 85 milioni di euro' -