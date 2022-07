Ultime Notizie – Bper premia tre Pmi eccellenti del Lazio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sono tre le Pmi del Lazio ad aver ricevuto ieri pomeriggio, nella prestigiosa sede del Campus Luiss a Roma, il premio “Restart Italy”, istituito da Bper Banca con l’obiettivo di valorizzare le storie imprenditoriali della piccola e media impresa italiana, capaci di distinguersi grazie a un profondo spirito di innovazione e sviluppo, in un momento particolare come quello attuale tra crisi globale e opportunità offerte dal Pnrr. Le aziende premiate sono Gruppo Epico, rappresentato dall’Amministratore delegato Valerio Andreoli Bonazzi, è una holding di partecipazioni industriali che controlla e gestisce impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia e all’estero. Nato come operatore idroelettrico, il Gruppo con la pandemia inizia a riprogettare le centrali puntando sulle rinnovabili, così da stabilizzare i flussi. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sono tre le Pmi delad aver ricevuto ieri pomeriggio, nella prestigiosa sede del Campus Luiss a Roma, il premio “Restart Italy”, istituito daBanca con l’obiettivo di valorizzare le storie imprenditoriali della piccola e media impresa italiana, capaci di distinguersi grazie a un profondo spirito di innovazione e sviluppo, in un momento particolare come quello attuale tra crisi globale e opportunità offerte dal Pnrr. Le aziendete sono Gruppo Epico, rappresentato dall’Amministratore delegato Valerio Andreoli Bonazzi, è una holding di partecipazioni industriali che controlla e gestisce impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia e all’estero. Nato come operatore idroelettrico, il Gruppo con la pandemia inizia a riprogettare le centrali puntando sulle rinnovabili, così da stabilizzare i flussi. ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - CanaveseLAB : RT @ecomuseoami: Al via l'edizione 2022 di #Eporediaphotocontest dedicata a “L’uomo ed il libro' tema strettamente connesso ad Ivrea Capita… - junews24com : Dybala, arriva un'offerta per l'attaccante! Un'italiana fa sul serio: cifre e dettagli - - _FoxRed : @AMIN1908_ Amin sempre le stesse % per Dybala? Intendo malgrado le ultime notizie ? -