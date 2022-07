TS – Perché Dybala conviene all’Inter, perché l’Inter conviene a Dybala (Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-13 20:04:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: Il test di Lugano l’ha dimostrato: l’intesa fra Lukaku e Lautaro è talmente solida che i due non sembrano nemmeno avere giocato per un anno l’uno lontano dall’altro. Il belga e l’argentino si sono ritrovati a occhi chiusi, per la soddisfazione di Simone Inzaghi che nel secondo tempo ha sperimentato anche Correa nel ruolo di trequartista. Al punto che, a precisa domanda sull’assetto dell’attacco, egli ha risposto: “Con tanti grandi attaccanti a disposizione, nella nuova stagione potremo cambiare schieramento di volta in volta. Sono molto soddisfatto del reparto offensivo che ho a disposizione, nell’ultimo campionato è stato il migliore e adesso è ritornato Lukaku”. Guarda la gallery Inzaghi ‘torchia’ l’Inter: allenamento stile ‘Marines’ ad Appiano La Joya attesa Le parole dell’allenatore sembrano ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-13 20:04:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: Il test di Lugano l’ha dimostrato: l’intesa fra Lukaku e Lautaro è talmente solida che i due non sembrano nemmeno avere giocato per un anno l’uno lontano dall’altro. Il belga e l’argentino si sono ritrovati a occhi chiusi, per la soddisfazione di Simone Inzaghi che nel secondo tempo ha sperimentato anche Correa nel ruolo di trequartista. Al punto che, a precisa domanda sull’assetto dell’attacco, egli ha risposto: “Con tanti grandi attaccanti a disposizione, nella nuova stagione potremo cambiare schieramento di volta in volta. Sono molto soddisfatto del reparto offensivo che ho a disposizione, nell’ultimo campionato è stato il migliore e adesso è ritornato Lukaku”. Guarda la gallery Inzaghi ‘torchia’: allenamento stile ‘Marines’ ad Appiano La Joya attesa Le parole dell’allenatore sembrano ...

