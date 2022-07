Totti e Ilary Blasi, l’accordo di separazione: “a lei andrà la villa all’Eur e un assegno di mantenimento a diversi zeri” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Totti e Ilary Blasi si sono separati ufficialmente e lunedì sera è arrivata la notizia della rottura del loro matrimonio, adesso invece si va avanti con l’accordo di separazione Lunedì la notizia ufficiale della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi dopo 17 anni di matrimonio e tre di fidanzamento. Domani l’accordo di separazione, stando a quanto riporta The Pipol Gossip. Ilary è assistita dall’avvocato Alessandro Simeone e Totti dall’avvocato Antonio Conte. «l’accordo sarebbe stato preso in via stragiudiziale e si dovrebbe perfezionare domani» rivela la pagina Instagram che spiega: «La separazione “con negoziazione assistita” è ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 13 luglio 2022)si sono separati ufficialmente e lunedì sera è arrivata la notizia della rottura del loro matrimonio, adesso invece si va avanti condiLunedì la notizia ufficiale delladi Francescodopo 17 anni di matrimonio e tre di fidanzamento. Domanidi, stando a quanto riporta The Pipol Gossip.è assistita dall’avvocato Alessandro Simeone edall’avvocato Antonio Conte. «sarebbe stato preso in via stragiudiziale e si dovrebbe perfezionare domani» rivela la pagina Instagram che spiega: «La“con negoziazione assistita” è ...

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : IL SERVIZIO SU ILARY E TOTTI AL TG1 PRIMA DELL’ANNUNCIO DI AMADEUS. IL TG1 SI BASA SU TWITTER. - pinklight22 : RT @FredMosby_: Aspettando il primo artista indie che canterà la rima: eravamo come Ilary e Francesco Totti // ma abbiamo smesso di sparare… - ecirtaeb_ : Per me Totti già si è pentito, ma Ilary non lo perdonerà mai. E, inoltre, secondo me lui ormai circondato da person… -