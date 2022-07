Tinder nei guai, Google lo cita in giudizio (Di mercoledì 13 luglio 2022) la casa di Mountain View ha dato il via ad una battaglia legale contro TikTok, e in base alle informazioni di cui siamo in possesso sembra che non sarà una situazione facile da cui uscirne. Che cosa è successo di preciso? La situazione ha avuto inizio propriamente da Google – Computermagazine.itGoogle, poiché è stato chiamato in causa da Match Group – proprietario di Tinder -, ha dovuto rispondere pesantemente per via del fatto che, la società, avesse violato i contratti con la casa di Mountain View. In particolar modo non ha rispettato le sue politiche, provocando dei problemi non indifferenti. E come se non bastasse, i gestori delle app di incontri Tinder e OurTime hanno accusato Google di aver avviato una politica di fatturazione monopolistica. Ma come tutti noi abbiamo avuto modo ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022) la casa di Mountain View ha dato il via ad una battaglia legale contro TikTok, e in base alle informazioni di cui siamo in possesso sembra che non sarà una situazione facile da cui uscirne. Che cosa è successo di preciso? La situazione ha avuto inizio propriamente da– Computermagazine.it, poiché è stato chiamato in causa da Match Group – proprietario di-, ha dovuto rispondere pesantemente per via del fatto che, la società, avesse violato i contratti con la casa di Mountain View. In particolar modo non ha rispettato le sue politiche, provocando dei problemi non indifferenti. E come se non bastasse, i gestori delle app di incontrie OurTime hanno accusatodi aver avviato una politica di fatturazione monopolistica. Ma come tutti noi abbiamo avuto modo ...

MattiaTiezzi : RT @VincenzoBellom9: @emilan46 @MattiaTiezzi Emil, in discoteca si va per trollare da ubriachi marci e fare i coglioni con le tamarre. Se v… - VincenzoBellom9 : @emilan46 @MattiaTiezzi Emil, in discoteca si va per trollare da ubriachi marci e fare i coglioni con le tamarre. S… - ilTalondAchille : @EmmaMarDot @Ferrucc66935382 Ma soprattutto,se non usa Tinder e la foto l’ha trovata nei social,come fa a dire che… - ermanesse3 : @Alyenante @PalaDanyela83 Nei fatti Tinder non è un social, è un marketplace come ebay - andreaa_poma : mi fa stra ridere che tinder già non ha più profili da farmi vedere nei dintorni ahahahah ho sfogliato troppo altr… -

Tinder nei guai, Google lo cita in giudizio Computer Magazine In Italia i single superano le coppie con figli. Colpa di Tinder No, del presente senza futuro I dati Istat del 2022 indicano che il calo demografico è ancora un grave problema per il Paese, dove gli accoppiati con figli sono meno (31,2%) rispetto ai single (33%). Ma il merito non è delle datin ... Tinder, i consigli per gli incontri dell'Estate 2022 Tra concerti e party estivi, Tinder condivide utili consigli su come farsi notare tra la folla e prepararsi a una nuova stagione di appuntamenti e las ... I dati Istat del 2022 indicano che il calo demografico è ancora un grave problema per il Paese, dove gli accoppiati con figli sono meno (31,2%) rispetto ai single (33%). Ma il merito non è delle datin ...Tra concerti e party estivi, Tinder condivide utili consigli su come farsi notare tra la folla e prepararsi a una nuova stagione di appuntamenti e las ...