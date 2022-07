Test Logica | Sei un genio? Scopri il risultato misterioso in 5 secondi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sei un genio e gli altri non ti credono? Mettiti alla prova e sfida i tuoi amici risolvendo questo Test Logica in 3 secondi! Test Logica (Coddygames.com screenshot)Cresce la voglia di cimentarsi nei Test Logica per dimostrare a tutti che siamo geniali. Stavolta dovrai essere davvero abile per cavartela. Vediamo insieme questo nuovo indovinello. Ti reputi una persona con una mente superiore? O magari sei un appassionato di Test Logica e rompicapo? Allora sei nel posto giusto. Il passatempo più conosciuto e amato dell’estate é l’enigmistica. Tra cruciverba, indovinelli e rompicapo si può trovare di tutto sulle riviste specializzate e in rete. Passare il tempo a risolvere indovinelli é proprio una ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sei une gli altri non ti credono? Mettiti alla prova e sfida i tuoi amici risolvendo questoin 3(Coddygames.com screenshot)Cresce la voglia di cimentarsi neiper dimostrare a tutti che siamo geniali. Stavolta dovrai essere davvero abile per cavartela. Vediamo insieme questo nuovo indovinello. Ti reputi una persona con una mente superiore? O magari sei un appassionato die rompicapo? Allora sei nel posto giusto. Il passatempo più conosciuto e amato dell’estate é l’enigmistica. Tra cruciverba, indovinelli e rompicapo si può trovare di tutto sulle riviste specializzate e in rete. Passare il tempo a risolvere indovinelli é proprio una ...

Pubblicità

chiamatemibobo : @GenCar5 Per non parlare di Suarez che stava per prendere la cittadinanza (lasciamo stare test farsa) con un misero… - Nello1896 : @Lisa02595380 @matteorenzi Per votare, soprattutto. Basterebbero qualche test di logica e un po' di domande domande… - Sw3et_cr3ature : @giadasigi Un po', per adesso sto provando a fare dei test di logica, partendo da quelli più semplici - _kuball_ : RT @Liberoarbitrio: Il primo test che deve superare un titolista del Gruppo GEDI è quello del QI. Se supera i 70 punti si viene scartati e… - Liberoarbitrio : Il primo test che deve superare un titolista del Gruppo GEDI è quello del QI. Se supera i 70 punti si viene scartat… -