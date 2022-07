Sul salario minimo Draghi tratta anche con Bonomi. E studia un taglio dell'Iva e un nuovo bonus per i lavoratori (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il premier ha incontrato il capo degli industriali, che non s'è messo del tutto di traverso sulla misura tanto voluta dai 5 Stelle Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il premier ha incontrato il capo degli industriali, che non s'è messo del tutto di traverso sulla misura tanto voluta dai 5 Stelle

Pubblicità

carlosibilia : Da giorni ci chiamano irresponsabili perché chiediamo con forza il #salariominimo. Oggi Draghi annuncia un provvedi… - La7tv : #inonda Bersani: 'Lavorare sul salario minimo. In Italia ci sono contratti di lavoro corsari' - Agenzia_Ansa : Beppe Grillo chiede 'subito una legge sul salario minimo'. In Italia 4.5 milioni di lavoratori guadagnano meno di 9… - DeSantis1948 : RT @giuno55: Il salario minimo per il governo? Senza una soglia per legge saranno i 4 euro all’ora imposti a portieri e receptionist. Il ca… - Alice160383 : RT @LaNotiziaTweet: Solo fuffa anche sul Salario minimo. Draghi provoca il M5S e non gli lascia altra scelta che andare all'opposizione htt… -