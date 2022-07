«Sto imparando che non posso controllare tutto nella vita e che prefissarmi costantemente uno standard di perfezione irrealizzabile in ogni ambito mi ha intossicato la mente». (Di mercoledì 13 luglio 2022) foto: Instagram @MatildaDeAngelis È la ragazza italiana più famosa del mondo. Sa recitare, sa cantare, sa ballare, sa presentare. E fa tutto egregiamente. Matilda De Angelis ci ha dato prova di essere una giovane donna talentuosa un mucchio di volte. Dai successi nei film (anche) Oltreoceano, all’ultima canzone tormentone dell’estate (con Elisa). Senza dimenticare la performance dello scorso anno come prima co-conduttrice del Festival di Sanremo. Ma c’è un però. E ce ne ha parlato lei stessa su Instagram. Leggi su amica (Di mercoledì 13 luglio 2022) foto: Instagram @MatildaDeAngelis È la ragazza italiana più famosa del mondo. Sa recitare, sa cantare, sa ballare, sa presentare. E faegregia. Matilda De Angelis ci ha dato prova di essere una giovane donna talentuosa un mucchio di volte. Dai successi nei film (anche) Oltreoceano, all’ultima canzone tormentone dell’estate (con Elisa). Senza dimenticare la performance dello scorso anno come prima co-conduttrice del Festival di Sanremo. Ma c’è un però. E ce ne ha parlato lei stessa su Instagram.

Pubblicità

sarazenmm : Penso di potermi 'sposare'... anche se sto ancora imparando le abilità... è cremoso e si sente l'aroma del formaggi… - Gliocchinonmen1 : @pascale_carmela @Maicol27803210 @Sabrina87157111 @CarmenMonja14 @LBartolomeo Ma non è così,ieri io e Maicol mi sa… - celeste_ningia : RT @MariaclaraPra: Mahmood: Sto facendo ciò che amo,con la voglia di mettermi sempre in gioco:grazie alle belle esperienze che sto vivendo,… - purple_lady18 : @Ryoga912 Tra l'altro ormai sto imparando a conviverci, non è che penso solo al mio stomaco h24 (e non ho fatto le… - Eddie5805_ : Disclaimer: Non sono un disegnatore e sto ancora imparando a disegnare in digitale. Questo è un mio personaggio, ch… -