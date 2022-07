Star Wars: adesso alcuni fan stanno criticando l’esistenza di Maul (Di mercoledì 13 luglio 2022) Star Wars. Reddit offre spesso spunti di riflessione, ma talvolta mi accorgo che alcuni fan della saga si perdono in discussioni che non hanno alcun senso. E’ stato pubblicato, da u/virchownode, il post “Why did Sidious spend so much time training Maul?” che ha avuto tantissime risposte e riguarda Darth Maul. Perché Darth Sidious ha Leggi su starwarsnews (Di mercoledì 13 luglio 2022). Reddit offre spesso spunti di riflessione, ma talvolta mi accorgo chefan della saga si perdono in discussioni che non hanno alcun senso. E’ stato pubblicato, da u/virchownode, il post “Why did Sidious spend so much time training?” che ha avuto tantissime risposte e riguarda Darth. Perché Darth Sidious ha

Pubblicità

starwarsnewsit : Star Wars: adesso alcuni fan stanno criticando l'esistenza di Maul - - Nickkkkolo : @LaBombetta76 Non ho mai visto Star Wars - BlobVideoludico : Halo Infinite. Nuovo trailer di Rui, uno dei miei album preferiti di sempre nella storia dei Lego Star Wars, Founda… - SuplexDjimSiti : Wa quando finisce questa stagione 2022/23 di serie A, già non ce la faccio più... @sscnapoli per piacere, siete div… - aanssiosa : io: 'mettiamo la musica' aurora: *mette la marcia imperiale di star wars* -