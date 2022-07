Scacco matto di Salvini a Conte | “Senza M5S addio governo” Draghi trema

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Matteoinquieta Mario. Il leader della Lega, nel corso della presentazione alla Camera del dipartimento Eventi Emergenziali e Protezione Civile del partito, ha fatto punto sul futuro dell'esecutivo proprio nei momenti in cui il Movimento 5 Stelle sta prendendo la propria decisione sul dl Aiuti, una scelta che segnerà profondamente l'azione politica dei prossimi mesi: “l'ho detto chiaramente, non siamo disposti a rimanere in una maggioranza diil M5S. Meglio far parlare gli italiani che andare avanti sulle montagne russe. Se ilfa le cose va avanti, se dobbiamo passare mesi con ripicche, cessioni e contro-cessioni no, parliamo di lavoro, cartelle esattoriali e sicurezza. Poi lo stessoha detto che non Governa5 stelle e ...