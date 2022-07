Roma, Zaniolo difeso dai suoi procuratori: “Più forte di ogni polemica, fatti non parole” (Di mercoledì 13 luglio 2022) I procuratori di Nicolò Zaniolo difendono il proprio assistito, dopo le polemiche delle ultime settimane. Questo il messaggio sui social dell’agenzia di Caludio Vigorelli, con tanto di foto di Zaniolo in campo durante l’amichevole contro il Sunderland di oggi: “fatti, non parole. Nicolò più forte di ogni polemica, palo e gol in 45? nell’amichevole contro il Sunderland, BRAVISSIMO”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Idi Nicolòdifendono il proprio assistito, dopo le polemiche delle ultime settimane. Questo il messaggio sui social dell’agenzia di Caludio Vigorelli, con tanto di foto diin campo durante l’amichevole contro il Sunderland di oggi: “, non. Nicolò piùdi, palo e gol in 45? nell’amichevole contro il Sunderland, BRAVISSIMO”. SportFace.

DiMarzio : Calciomercato | Intreccio @juventusfc-@OfficialASRoma: apertura per la cessione di #Zaniolo, i giallorossi contatte… - OptaPaolo : 70 - Nicolò #Zaniolo è il giocatore della Roma che ha completato piú dribbling (70) e quello che ha subito piú fall… - mirkocalemme : Il #Napoli continua a spingere per #Dybala: ha fatto sapere ai suoi agenti che l'offerta si aggirerà sui 6M€ netti… - Antonio46863622 : L’#inter deve vendere 2 attaccanti per prendere #dybala La #roma aspetta la cessione di #Zaniolo Il #napoli ha fa… - gboken : @tommy_t1512 @Capass81 @mirkocalemme Dybala Se esce zaniolo, va alla Roma Se esce dzeko, va all’inter Se esce… -