Raffaella Carrà | la rivelazione di una celebre conduttrice | la verità sulla regina del pop

Leggi su esclusiva

(Di mercoledì 13 luglio 2022) E’ già passato un anno da quandoci ha lasciati e sui social sono in tanti a ricordare ladel Pop Era il 5 luglio 2021 quando su tutti i giornali e media nazionali è stata pubblicata la notizia riguardante la morte di, ladel pop che con la sua bellezza e il suo talento ha conquistato nel corso degli anni la fama a livello internazionale.(Instagram)E’ stata un’icona di stile ed eleganza ed ha lasciato il segno con le sue canzoni e i suoi balli strepitosi e unici. A distanza di un anno, in occasione dell’anniversario della sua morte, sui social sono stati pubblicati molti messaggi per ricordarla., Milly Carlucci rivela un particolare ...