Pippo Franco in ospedale in gravi condizioni? Parla il figlio Gabriele che attacca duramente i giornalisti (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nella giornata di ieri si è diffusa la notizia che Pippo Franco fosse stato ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per via di un attacco ischemico transitorio. Nello specifico era stato detto che l’attore romano era in discrete condizioni di salute e che il suo stato non era preoccupante. A distanza di qualche ora è stato il figlio Gabriele, noto al pubblico per aver partecipato nel 2019 a Temptation Island con la fidanzata di allora Silvia Tirado, a spiegare come stanno veramente le cose tramite il suo profilo Instagram: Di questi tempi i giornalisti non solo fanno i processi ma anche le diagnosi… siete fantastici. Se potessi Parlare scoppierebbe una rivolta civile una volta per tutte, quindi sto zitto… Ma quanto vi piace farvi prendere in giro? Non avete ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nella giornata di ieri si è diffusa la notizia chefosse stato ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per via di un attacco ischemico transitorio. Nello specifico era stato detto che l’attore romano era in discretedi salute e che il suo stato non era preoccupante. A distanza di qualche ora è stato il, noto al pubblico per aver partecipato nel 2019 a Temptation Island con la fidanzata di allora Silvia Tirado, a spiegare come stanno veramente le cose tramite il suo profilo Instagram: Di questi tempi inon solo fanno i processi ma anche le diagnosi… siete fantastici. Se potessire scoppierebbe una rivolta civile una volta per tutte, quindi sto zitto… Ma quanto vi piace farvi prendere in giro? Non avete ...

