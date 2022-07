Omicidio Ciatti, Bissoultanov è scappato: emesso un mandato di cattura internazionale (Di mercoledì 13 luglio 2022) E' scappato Rassoul Bissoultanov, il 29enne ceceno condannato a 15 anni di reclusione per la morte di Niccolò Ciatti, il 21enne di Scandicci (Firenze) che venne pestato senza alcun motivo la notte tra ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 luglio 2022) E'Rassoul, il 29enne ceceno condannato a 15 anni di reclusione per la morte di Niccolò, il 21enne di Scandicci (Firenze) che venne pestato senza alcun motivo la notte tra ...

