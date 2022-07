"Non votiamo la fiducia sul dl Aiuti" Ora la crisi è ufficiale. Elezioni vicine (Di mercoledì 13 luglio 2022) È crisi di governo. La decisione del Movimento 5 Stelle di non votare la fiducia al Senato sul Dl Aiuti, uscendo dall'aula di Palazzo Madama, porta con sé quasi certamente la fine anticipata della legislatura. Fonti qualificate di Pd e Lega confermano ad Affaritaliani.it che si apre la crisi di governo con la decisione di Conte. E come il premier Mario Draghi ha Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 13 luglio 2022) Èdi governo. La decisione del Movimento 5 Stelle di non votare laal Senato sul Dl, uscendo dall'aula di Palazzo Madama, porta con sé quasi certamente la fine anticipata della legislatura. Fonti qualificate di Pd e Lega confermano ad Affaritaliani.it che si apre ladi governo con la decisione di Conte. E come il premier Mario Draghi ha Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

Giorgiolaporta : Vi ricordate tutte quelle minchiate tipo l’uno vale uno, la democrazia degli iscritti, votiamo tutto su #Rousseau?… - ilfoglio_it : ?? #M5s, la decisione di Conte: 'Non votiamo la fiducia al dl Aiuti'. Di @simocanettieri - RaiNews : Il M5S conferma l'Aventino per il voto di domani al Senato sul dl Aiuti. 'Non votiamo, usciamo dall'Aula', questa l… - Alfagamma28 : RT @Giorgiolaporta: Vi ricordate tutte quelle minchiate tipo l’uno vale uno, la democrazia degli iscritti, votiamo tutto su #Rousseau? Se… - marcuspascal1 : RT @Giorgiolaporta: Vi ricordate tutte quelle minchiate tipo l’uno vale uno, la democrazia degli iscritti, votiamo tutto su #Rousseau? Se… -