No, Shinzo Abe non è stato ucciso perché «non obbediva agli ordini del Wef» (Di mercoledì 13 luglio 2022) L'11 luglio 2022 è stato pubblicato un tweet contenente un'immagine dell'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, colpito a morte lo scorso 8 luglio durante un evento elettorale, accompagnata da un testo in lingua inglese che lo stesso autore del tweet traduce come: «Shinzo Abe non obbediva agli ordini del WEF. Non ha mai imposto la vaccinazione, ha restituito 1,6 milioni di dosi e ha dato accesso all'ivermectina ai cittadini. La capite così?». Si tratta di una notizia falsa. Non esiste alcuna prova credibile che colleghi l'omicidio di Shinzo Abe al World economic forum (Wef), organizzazione internazionale non governativa finita al centro di numerosi casi di disinformazione. Alla data del 13 luglio 2022, il maggiore sospettato dell'omicidio secondo la polizia ...

