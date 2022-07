Napoli, quattro amichevoli in pay per view su Sky (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dove vedere amichevoli Napoli tv streaming – Continuerà a Castel di Sangro la seconda parte di ritiro del Napoli. Gli azzurri saranno impegnati in quattro amichevoli di livello internazionale tutte in scena allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. La prima amichevole è in programma per mercoledì 27 luglio alle ore 20:30 contro l’Adana Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dove vederetv streaming – Continuerà a Castel di Sangro la seconda parte di ritiro del. Gli azzurri saranno impegnati indi livello internazionale tutte in scena allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. La prima amichevole è in programma per mercoledì 27 luglio alle ore 20:30 contro l’Adana Calcio e Finanza.

Pubblicità

sscnapoli : ?? Le amichevoli in programma a Castel di Sangro. Quattro appuntamenti di livello internazionale. ??… - eetnr01 : RT @sscnapoli: ?? Le amichevoli in programma a Castel di Sangro. Quattro appuntamenti di livello internazionale. ?? - osman_agba : RT @sscnapoli: ?? Le amichevoli in programma a Castel di Sangro. Quattro appuntamenti di livello internazionale. ?? - Giulian53196861 : RT @sscnapoli: ?? Le amichevoli in programma a Castel di Sangro. Quattro appuntamenti di livello internazionale. ?? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SSC NAPOLI - A Castel di Sangro quattro amichevoli internazionali contro l'Adana Demirspor, il Real Mallorca, il Girona… -