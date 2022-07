Napoli | ecco Osimhen | il nigeriano accolto a Dimaro tra cori e applausi – VIDEO

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Era previsto per l’oggi l’arrivo adi Kalidou Koulibaly e di Victor. Il senegalese, con ogni probabilità, in Trentino non ci andrà, visto che la sua cessione al Chelsea pare cosa fatta. L’attaccante, invece, si è regolarmente messo a disposizione di Spalletti. Il, con un tweet, ha annunciato il suo arrivo al campo di Carciato. Victor è statodall’entusiasmo dei tifosi, che hanno urlato a gran voce il suo nome. Il: Victor è arrivato a #22 pic.twitter.com/hx9jpVRzw0 — Official SSC(@ssc) July 13, 2022 L'articolo ilsta.

Giuseppe Sannino ha commentato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli la possibilità di vedere Paulo Dybala in azzurro, ma non solo. L'ex tecnico del Palermo ha messo anche a confronto la piazza palermitana ...Il Napoli perderà una delle sue colonne in campo e nello spogliatoio, ma la società campana ha già individuato tre rinforzi per la propria difesa.