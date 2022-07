Milan-Lemine Almenno 3-0: cronaca e tabellino del match amichevole (Di mercoledì 13 luglio 2022) Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato la cronaca e il tabellino dell'amichevole disputata contro il Lemine Almenno Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 13 luglio 2022) Attraverso il proprio sito ufficiale, ilha pubblicato lae ildell'disputata contro il

Pubblicità

AntoVitiello : Formazione #Milan contro Lemine Almenno in amichevole a #Milanello: Tatarusanu, Coubis, Michelis, Gabbia, Ballo To… - AntoVitiello : Suggerimento di #Adli e primo gol di Junior #Messias #Milan Lemine Almenno - AntoVitiello : Mercoledì 13 luglio alle ore 17:00 presso il Centro Sportivo Milanello si terra’ l’amichevole AC #Milan – ASD Lemine Almenno. - sportli26181512 : Calcio: Milan riparte bene, 3-0 al Lemine Almenno in amichevole: (ANSA) - MILANO, 13 LUG - Il Milan vince il primo… - iscorers : Milan beat Lemine Almenno Calcio 3-0 in a training match at Milanello, Messias, Rebic and Gabbia scored the goals |… -