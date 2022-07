Mi sono innamorata di lui | ma in chat

Leggi su dilei

(Di mercoledì 13 luglio 2022) L’amore ha un milione di modi per manifestarsi e non si preoccupa se il luogo e il contestocomplicati, imprevedibili e avventurosi come i social: anzi, qui si diverte a farci innamorare di qualcuno che nemmeno conosciamo ma di cui abbiamo visto solo le immagini e le parole. Laè un rifugio segreto Così può succedere che, tra una battuta e un confronto di opinioni, ci sentiamo attratte da quel ragazzo che ci appare così simpatico, così vicino a noi e al nostro modo di essere. Con lui condividiamo quel rifugio segreto dalla vita reale che è la, anonima e protetta, nascosta agli sguardi indiscreti di genitori ficcanaso e amici impiccioni. Siamo noi e lui che chiacchieriamo nella notte, che ci diamo il buongiorno, che ci ammiriamo nelle foto e nei video che ci scambiamo. Ci sentiamo così vicini anche se siamo lontanissimi, ...