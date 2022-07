Meteo, le previsioni di mercoledì 13 luglio (Di mercoledì 13 luglio 2022) In attesa della nuova ondata di caldo che dovrebbe abbattersi sull’Italia da giovedì, domani - mercoledì 13 luglio - l’anticiclone africano avanza sul nostro Paese. È attesa una giornata soleggiata su gran parte delle regioni. Qualche nube è possibile sui rilievi alpini occidentali e appenninici meridionali, soprattutto in Calabria. Non sono previste, comunque, forti precipitazioni ma è possibile qualche acquazzone. I venti soffiano in prevalenza dai quadranti settentrionali. Le temperature sono stazionarie (LE previsioni Meteo). Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 13 luglio 2022) In attesa della nuova ondata di caldo che dovrebbe abbattersi sull’Italia da giovedì, domani -13- l’anticiclone africano avanza sul nostro Paese. È attesa una giornata soleggiata su gran parte delle regioni. Qualche nube è possibile sui rilievi alpini occidentali e appenninici meridionali, soprattutto in Calabria. Non sono previste, comunque, forti precipitazioni ma è possibile qualche acquazzone. I venti soffiano in prevalenza dai quadranti settentrionali. Le temperature sono stazionarie (LE).

