M5S: Consiglio nazionale in corso, prevale linea dura per uscita Aula su dl aiuti (2) (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) - Dopo oltre 3 ore di riunione, viene tuttavia precisato da fonti presenti all'incontro, la decisione sulla linea da tenere domani in Senato non è ancora definita: "ci stiamo confrontando, è ancora presto per dire che lasceremo l'Aula - spiega una fonte presente alla riunione -. La possibilità c'è ma stiamo soppesando le possibili conseguenze, perché i timori e i dubbi ci sono". Sembrano invece averne meno i senatori pentastellati, in attesa della riunione di questa sera con Conte. La maggioranza sarebbe per non partecipare al voto, una decina, invece, sarebbe per tenere una linea durissima, dunque votare contro il decreto. Ma la linea dell'astensione è quella su cui confidano i più, compresi i più 'barricaderi'. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) - Dopo oltre 3 ore di riunione, viene tuttavia precisato da fonti presenti all'incontro, la decisione sullada tenere domani in Senato non è ancora definita: "ci stiamo confrontando, è ancora presto per dire che lasceremo l'- spiega una fonte presente alla riunione -. La possibilità c'è ma stiamo soppesando le possibili conseguenze, perché i timori e i dubbi ci sono". Sembrano invece averne meno i senatori pentastellati, in attesa della riunione di questa sera con Conte. La maggioranza sarebbe per non partecipare al voto, una decina, invece, sarebbe per tenere unadurissima, dunque votare contro il decreto. Ma ladell'astensione è quella su cui confidano i più, compresi i più 'barricaderi'.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il presidente del Consiglio Mario Draghi e' al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergi… - AndreaMarcucci : Il Presidente del Consiglio è stato particolarmente chiaro e netto, ora ognuno si assuma le sue responsabilità. Il… - Agenzia_Ansa : Mentre è ancora in corso il Consiglio nazionale del M5s, la linea prevalente per il momento è per l'uscita dall'Aul… - Paroledipaola : RT @dariodangelo91: Sempre più verso l'Aventino, ma in Consiglio Nazionale c'è chi spinge per una soluzione ancora più drastica. Probabile… - AlvisiConci : RT @dariodangelo91: Tempo 15-20 minuti e arriva un articolo veramente 'flash' con lo stato dell'arte prima del Consiglio #M5s. Vi trovo?… -