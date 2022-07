M5S, al Consiglio nazionale prevalgono i “falchi” (per ora). Ma per Conte non è una buona notizia (Di mercoledì 13 luglio 2022) È la linea dura a prevalere tra i grillini nelle prime due ore di Consiglio nazionale del M5S. Difficile prevedere se l’esito finale confermerà questo dato parziale. Di certo c’è che esso non aiuta più di tanto Giuseppe Conte, che confida in un sostanziale pareggio tra falchi e colombe. Un po’ perché in quel caso spetterebbe a lui fare la sintesi e un po’ perché consapevole di non avere le phisique du rôle per incarnare il ruolo del leader barricadero. In quel ruolo, meglio il ciuffo di Alessandro Di Battista che la sua pochette a doppia punta. Ma in che cosa consiste la linea dura? In pratica, significa che domani, al momento del voto sulla fiducia sul decreto aiuti, i senatori 5Stelle escono dall’aula. Conte non è un barricadero Lo hanno fatto già alla Camera. Ma a Montecitorio il voto è doppio: ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 luglio 2022) È la linea dura a prevalere tra i grillini nelle prime due ore didel M5S. Difficile prevedere se l’esito finale confermerà questo dato parziale. Di certo c’è che esso non aiuta più di tanto Giuseppe, che confida in un sostanziale pareggio trae colombe. Un po’ perché in quel caso spetterebbe a lui fare la sintesi e un po’ perché consapevole di non avere le phisique du rôle per incarnare il ruolo del leader barricadero. In quel ruolo, meglio il ciuffo di Alessandro Di Battista che la sua pochette a doppia punta. Ma in che cosa consiste la linea dura? In pratica, significa che domani, al momento del voto sulla fiducia sul decreto aiuti, i senatori 5Stelle escono dall’aula.non è un barricadero Lo hanno fatto già alla Camera. Ma a Montecitorio il voto è doppio: ...

