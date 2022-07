L’uomo che ha assoldato un killer sul dark web per uccidere il suo rivale in amore

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Approfittando dell’anonimato garantito dalweb, un 34enne di Treviso aveva effettuato un pagamento in criptovalute per commissionare ad un altro utente, amministratore di un sito specializzato in omicidi su commissione, l’uccisione di unin. La Polizia lo ha identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per minacce aggravate. L’indagine, condotta dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, in collaborazione con la Polizia Postale di Venezia e Treviso, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, parte da un’attività di cooperazione internazionale con il Federal Bureau of Investigation (Fbi) statunitense che aveva informato la Polizia Postale in merito al pagamento di omicidio su commissione. I primi accertamenti sulla rete hanno permesso di dare un nome e cognome ...