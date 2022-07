LIVE World Games 2022 in DIRETTA: 13 luglio, Sofia Raffaeli si gioca altre due medaglie nella ginnastica ritmica (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta di una nuova fantastica giornata dei World Games 2022. A Birmingham (Alabama) continuano a susseguirsi le gare con l’Italia che finora sta brillantemente conservando la leadership nel medagliere storico a discapito degli Stati Uniti. I padroni di casa sono stranamente sottotono, ma potranno contare ancora su numerosissimi eventi di qui al termine per accorciare il gap. Si comincia alle 15.30 (le 8.30 locali) con le eliminatorie del doppio femminile della petanque (bocce). Dalle 16.00 le qualificazioni dell’arco nudo, specialità nella quale ci saranno Giuseppe Seimandi e Cinzia Noziglia. Allo stesso orario via alle semifinali del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenutiscritta di una nuova fantastica giornata dei. A Birmingham (Alabama) continuano a susseguirsi le gare con l’Italia che finora sta brillantemente conservando la leadership nelre storico a discapito degli Stati Uniti. I padroni di casa sono stranamente sottotono, ma potranno contare ancora su numerosissimi eventi di qui al termine per accorciare il gap. Si comincia alle 15.30 (le 8.30 locali) con le eliminatorie del doppio femminile della petanque (bocce). Dalle 16.00 le qualificazioni dell’arco nudo, specialitàquale ci saranno Giuseppe Seimandi e Cinzia Noziglia. Allo stesso orario via alle semifinali del ...

