Le più belle canzoni di Alessandra Amoroso, da Comunque Andare a Camera 209

Dal talent allo stadio San Siro, dove le più belle canzoni di Alessandra Amoroso vengono urlate a una platea definitiva che festeggia insieme a lei un traguardo, un percorso cui tutti gli artisti aspirano. Da Galatina, Alessandra è vincitrice di Amici Di Maria De Filippi nel 2009, e da quel momento la sua carriera è in costante ascesa. Come ogni artista che si rispetti, il suo percorso artistico è fatto di successi da solista e featuring eccellenti.

Comunque Andare (2016)

Positività e leggerezza. In Comunque Andare troviamo le parole intense di Elisa e le capacità interpretative di Alessandra Amoroso, insieme, in un brano dalle forti influenze dance e che punta alla ricerca della felicità.

