L’amico di Totti svela | “Il matrimonio? Francesco avrebbe voluto continuare | ora però Noemi è importante”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Erano tutte testimonianze che probabilmente i giornalisti, avevano già raccolto prima di lanciare a febbraio la notizia della separazione trae Ilary Blasi. Poi, diciamolo, la stampa ha avuto cose ben più serie di cui occuparsi, dalla guerra in Ucraina a tutto quello che sta succedendo nel mondo. E forse anche per questo, nei mesi, la cosa è andata scemando, fino a quando poi la bomba è esplosa. Ed ecco che all’indomani delle dichiarazioni ufficiali di Blasi e, iniziano a emergere tutti i dettagli di questa relazione da tempo in crisi. Un, ormai definitivamente finito. Parla anche con i giornalisti Alex Nuccetelli che, oltre a essere famoso in quanto ex marito di Antonella Mosetti, è stato anche l’uomo che ha presentato Ilary a. In una ...