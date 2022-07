Il M5S non vota il dl Aiuti. Governo appeso ad un filo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Telefonate, incontri, chat roventi, dubbi, incertezze; e tanta, tanta paura. Mancano poche ore al voto decisivo sul Dl Aiuti in Senato, voto in cui il Movimento 5 Stello dovrebbe prendere una linea certa sulla sua permanenza nella maggioranza. Il condizionale è d’obbligo dato che, stando ai rumors, al momento la scelta sarebbe di non votare, uscendo dall'aula. Si va quindi a grandi falcate verso la crisi di Governo ed elezioni anticipate. Una decisione arrivata dopo il Consiglio Nazionale dei 5Stelle convocato alle 20. Fin dal mattino l’unica cosa evidente è che i grillini hanno capito di essere chiusi in un angolo e senza via d’uscita. A ribadire l’accerchiamento ci hanno pensato in mattinata per primo Matteo Salvini, poi il coordinatore di Forza Italia, Tajani ed alla fine persino il segretario del Pd, Enrico Letta. Tutti e tre ... Leggi su panorama (Di mercoledì 13 luglio 2022) Telefonate, incontri, chat roventi, dubbi, incertezze; e tanta, tanta paura. Mancano poche ore al voto decisivo sul Dlin Senato, voto in cui il Movimento 5 Stello dovrebbe prendere una linea certa sulla sua permanenza nella maggioranza. Il condizionale è d’obbligo dato che, stando ai rumors, al momento la scelta sarebbe di nonre, uscendo dall'aula. Si va quindi a grandi falcate verso la crisi died elezioni anticipate. Una decisione arrivata dopo il Consiglio Nazionale dei 5Stelle convocato alle 20. Fin dal mattino l’unica cosa evidente è che i grillini hanno capito di essere chiusi in un angolo e senza via d’uscita. A ribadire l’accerchiamento ci hanno pensato in mattinata per primo Matteo Salvini, poi il coordinatore di Forza Italia, Tajani ed alla fine persino il segretario del Pd, Enrico Letta. Tutti e tre ...

fattoquotidiano : M5s, Ricciardi: “Ogni volta che poniamo un problema politico, Draghi prende e va al Quirinale. Con la Lega non lo f… - Giorgiolaporta : Dopo la #crisidigoverno e senza il #M5S il #centrodestra diventa determinante per qualsiasi azione in Parlamento.… - Giorgiolaporta : Vi ricordate tutte quelle minchiate tipo l’uno vale uno, la democrazia degli iscritti, votiamo tutto su #Rousseau?… - MassZito : RT @agambella: M5S non voterà la fiducia a Draghi al Senato - Mattia_Lz : RT @borghi_claudio: @TheForgottenM13 @megliobarbari Oh te ne sei accorto che noi nel governo non eravamo previsti? Quanto al 'contare meno… -