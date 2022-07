(Di mercoledì 13 luglio 2022) L'ha chiuso l'arrivo in prestito dell'attaccanteChidera Ejuke dal Cska Mosca. Arriva in prestito annuale...

sportli26181512 : Hertha Berlino: preso un esterno: L'Hertha Berlino ha chiuso l'arrivo in prestito dell'attaccante esterno Chidera E… - Marylena_88 : RT @sportface2016: #HerthaBerlino, #Richter costretto a fermarsi: diagnosticato un tumore ai testicoli - elrossoner : RT @sportface2016: #HerthaBerlino, #Richter costretto a fermarsi: diagnosticato un tumore ai testicoli - sportface2016 : #HerthaBerlino, #Richter costretto a fermarsi: diagnosticato un tumore ai testicoli - DIRETTADCM : A Marco #Richter, ala destra classe ‘97 dell’Hertha Berlino, è stato diagnosticato un tumore ai testicoli emerso a… -

Marco Richter costretto a fermarsi. Al 24enne dell'Hertha Berlino è stato diagnosticato un tumore ai testicoli, e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Nei giorni scorsi l'attaccante tedesco aveva preso parte regolarmente agli allenamenti e alla presentazione della nuova maglia per la stagione 2022-23 dell'Hertha Berlino.