Guai a chi gli dice qualcosa | Spalletti | la frase su Koulibaly che fa esplodere i tifosi

Hanno provato in tutti i modi a tenerlo, ma la volontà di Kalidou Koulibaly è stata quella di provare una nuova esperienza. Ci ha provato anche la Juve scorsa settimana, ma per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è un "no" secco a qualsiasi offerta, data la rivalità storica che c'è tra i partenopei e la Vecchia Signora. Meglio cedere il difensore al Chelsea, a questo punto, nonostante la ricca offerta di sei milioni di contratto fino al 2026 per rimanere in Campania. Koulibaly è sempre più vicino ai Blues, e i soldi importantissimi che il Napoli ricaverebbe dalla sua cessione (circa 40 milioni di euro) verranno in parte reinvestiti nell'attacco decisivo per portare Paulo Dybala a Napoli.

