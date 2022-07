Gli arbitri in tv a spiegare le decisioni? Vade retro modernità, l’Aia: «Nessun accordo» (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’associazione italiana arbitri fa sapere, attraverso una nota inviata all’Ansa, che non c’è nulla di definito nell’ipotetica svolta di avere gli arbitri in tv a spiegare le decisioni prese. Non sia mai. Una cosa è chiacchierare, un’altra la realtà. Non c’è “Nessun tipo di accordo”. La precisazione arriva “in merito alla notizia riportata da alcuni organi di informazione di un accordo per la prossima stagione sportiva con la Rai per alcuni interventi di rappresentanti della classe arbitrale durante la trasmissione Novantesimo Minuto”. “l’Aia ha ricevuto molte e interessanti proposte da varie realtà giornalistiche, siamo felici di tutte queste attenzioni ma non abbiamo raggiunto Nessun tipo di accordo e valuteremo con ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’associazione italianafa sapere, attraverso una nota inviata all’Ansa, che non c’è nulla di definito nell’ipotetica svolta di avere gliin tv aleprese. Non sia mai. Una cosa è chiacchierare, un’altra la realtà. Non c’è “tipo di”. La precisazione arriva “in merito alla notizia riportata da alcuni organi di informazione di unper la prossima stagione sportiva con la Rai per alcuni interventi di rappresentanti della classe arbitrale durante la trasmissione Novantesimo Minuto”. “ha ricevuto molte e interessanti proposte da varie realtà giornalistiche, siamo felici di tutte queste attenzioni ma non abbiamo raggiuntotipo die valuteremo con ...

