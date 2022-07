Criptovalute | la necessità di un inquadramento normativo e fiscale

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Le tensioni registrate negli ultimi mesi (e nelle ultime settimane ancora di più) sul mercato delle, hanno spinto anche la Banca d’Italia ad un intervento sul tema. Intervento incentrato, per lo più, sulladi garantire stabilità ad un sistema che rischia in qualche modo di contagiare il sistema finanziario e di minarne la stabilità. L’intervento auspicato dalla massima autorità nel settore bancario è anche orientato all’delle, unche consenta di superare l’applicazione della disciplina tributaria in via analogica e di definire un quadro certo entro cui operatori e investitori possano muoversi ben consapevoli delle regole del gioco. L’intervento è ancor più sentito soprattutto per gli investimenti delle persone ...