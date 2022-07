Covid, come sarà l'autunno ed il 2023? Sileri delinea gli scenari (Di mercoledì 13 luglio 2022) Convivenza con il Covid. Di questa espressione se ne parla da ormai un paio d'anni, ma forse solo ora si sta capendo cosa significa. A offrire un chiarimento in merito probabilmente è stato anche il sottosegretario della Salute Pierpaolo Sileri, intervistato da The Breakfast Club su Radio Capital. Ci saranno nuove restrizioni in autunno ? Il presupposto essenziale resta il fatto che la vaccinazione è fondamentale per tutelare i più fragili. Lo si capisce anche adesso che ogni giorno decine di migliaia di persone sono ufficialmente contagiate. Non c'è, però, una pressione sugli ospedali proporzionale a ciò che accadeva in passato e sulla situazione Sileri è stato chiaro. Sia sul presente che per il futuro prossimo rispetto a possibili restrizioni. «Non è sovrapponibile - ha detto il sottosegretario - a ciò che ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 13 luglio 2022) Convivenza con il. Di questa espressione se ne parla da ormai un paio d'anni, ma forse solo ora si sta capendo cosa significa. A offrire un chiarimento in merito probabilmente è stato anche il sottosegretario della Salute Pierpaolo, intervistato da The Breakfast Club su Radio Capital. Ci saranno nuove restrizioni in? Il presupposto essenziale resta il fatto che la vaccinazione è fondamentale per tutelare i più fragili. Lo si capisce anche adesso che ogni giorno decine di migliaia di persone sono ufficialmente contagiate. Non c'è, però, una pressione sugli ospedali proporzionale a ciò che accadeva in passato e sulla situazioneè stato chiaro. Sia sul presente che per il futuro prossimo rispetto a possibili restrizioni. «Non è sovrapponibile - ha detto il sottosegretario - a ciò che ...

