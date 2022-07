Pubblicità

sportli26181512 : Brilla Zalewski, anche Felix in rete: Sunderland k.o., a Mou questa Roma piace: Brilla Zalewski, anche Felix in ret… -

... Smalling (ancora pericoloso, colpisce il palo, dopo il gol contro il Trastevere), Ibanez (costretto ad uscire per un colpo al viso) e Kumbulla in difesa, Karsdorp, Matic, Veretout ea ..., infatti, ha propiziato il gol del momentaneo vantaggio dei polacchi grazie ad un bel cambio campo per Cash. La partita è terminata 2 - 2. Leggi i commenti News as roma: tutte le notizie 11 ...