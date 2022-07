Basta con la retorica insopportabile del ringraziamento ai calciatori che vanno via

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Prendo a prestito le parole di una vecchia canzone di Adriano Celentano per commentare i sentimenti della tifoseria napoletana in questa breve parentesi che ci separa dall’inizio della prossima stagione. Le uso perché ultimamente il tifo sembra diventato il festival della buona educazione: i giocatori dovevano chiedere scusa al pubblico dopo Napoli – Verona, il pubblico deve ringraziare Koulibaly e Insigne ora che se ne sono andati e prima ancora doveva chiedere scusa a Gattuso per averlo bistrattato… ma anchecon questa. Parliamo del mondo del calcio, un mondo di professionisti lautamente pagati per fare il loro lavoro, perché mai dovremmo cedere a questa ridda di salamelecchi ogni volta? Per ricompensare il lavoro fatto ci sono i contratti milionari e se proprio qualcuno deve dire grazie sono i giocatori che, dopo essere passati per ...