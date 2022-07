WTA Losanna 2022, Caroline Garcia elimina Jasmine Paolini con un duplice 6-3 (Di martedì 12 luglio 2022) Si è concluso il match del primo turno del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 250 Losanna 2022 di tennis: per il Ladies Open Lausanne, sulla terra battuta outdoor elvetica, Jasmine Paolini ha ceduto alla francese Caroline Garcia, testa di serie numero 6, che si è imposta per 6-3 6-3 dopo un’ora e 18 minuti di gioco. Nel primo set la transalpina cancella una palla break in avvio e poi centra lo strappo che vale il 2-0. Garcia cancella due opportunità per l’immediato controbreak e poi nel sesto gioco sciupa due palle per il 5-1. La francese nel nono game spreca un set point, deve cancellare altre due occasioni per il controbreak ed alla fine chiude sul 6-3 dopo 41 minuti. La seconda partita vede l’equilibrio protrarsi fino al 3-3, anche se nel quarto game ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Si è concluso il match del primo turno del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 250di tennis: per il Ladies Open Lausanne, sulla terra battuta outdoor elvetica,ha ceduto alla francese, testa di serie numero 6, che si è imposta per 6-3 6-3 dopo un’ora e 18 minuti di gioco. Nel primo set la transalpina cancella una palla break in avvio e poi centra lo strappo che vale il 2-0.cancella due opportunità per l’immediato controbreak e poi nel sesto gioco sciupa due palle per il 5-1. La francese nel nono game spreca un set point, deve cancellare altre due occasioni per il controbreak ed alla fine chiude sul 6-3 dopo 41 minuti. La seconda partita vede l’equilibrio protrarsi fino al 3-3, anche se nel quarto game ...

