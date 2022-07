Ucraina, sei morti a Novaya Kakhovka occupata dai russi. Raid di Mosca contro Mykolaiv (Di martedì 12 luglio 2022) Almeno sei persone sono morte ed altre diverse decine sono rimaste ferite nella città Ucraina occupata dai russi di Novaya Kakhovka, nella regione di Kherson, durante l'attacco di ieri dalle forze... Leggi su feedpress.me (Di martedì 12 luglio 2022) Almeno sei persone sono morte ed altre diverse decine sono rimaste ferite nella cittàdaidi, nella regione di Kherson, durante l'attacco di ieri dalle forze...

