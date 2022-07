Tour de France: a Megève vince Nielsen, Pogacar conserva la maglia gialla per un soffio (Di martedì 12 luglio 2022) Domani si torna in strada per la undicesima tappa, la Albertville-Col du Granon Serre Chevalier di 152 chilometri con arrivo in salita dopo il Col du Galibier L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 12 luglio 2022) Domani si torna in strada per la undicesima tappa, la Albertville-Col du Granon Serre Chevalier di 152 chilometri con arrivo in salita dopo il Col du Galibier L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Tour de France bloccato dagli ambientalisti: protesta simbolica per chiedere azioni contro i cambiamenti climatici htt… - SpazioCiclismo : Andiamo a rivedere quanto successo nell'incertissimo ultimo chilometro della decima tappa #TDF2022 - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: #RaiTour ?? Vittoria al fotofinish per Magnus Cort #Nielsen. Il danese conquista la 10a tappa del #TDF2022. Secondo, per poc… - fattoquotidiano : Tour de France bloccato dagli ambientalisti: protesta simbolica per chiedere azioni contro i cambiamenti climatici - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Rafal Majka è positivo al covid, ma è regolarmente in gruppo. Ma perché? ??????????? #EurosportCICLISMO | #TDF2022 | #TDF |… -