Testa di maiale e minacce davanti casa presidente U.S Lecce

Minacce al presidente Sticchi Damiani: due teste di maiale e un biglietto: Lecce, minacce al presidente Sticchi Damiani: trovate due teste di maiale vicino alla casa e al suo studio legale. Minacce al presidente del Lecce Sticchi Damiani: trovate due teste di maiale vicino alla casa e al suo studio legale. Testa di maiale mozzata e minacce al patron del Lecce Saverio Sticchi Damiani: indagini in corso.

Una testa di maiale mozzata e un biglietto con minacce sono stati trovati questa mattina davanti all'abitazione del presidente dell'U. S Lecce avvocato Saverio Sticchi Damiani e nei pressi del suo studio. Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha ricevuto una minaccia shock: gli sono state recapitate due teste di maiale.