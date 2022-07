Targhe Tenco | ecco tutti i vincitori della Rassegna della Canzone d’autore Premio Tenco

(Di martedì 12 luglio 2022) che verranno consegnate il 20, 21 e 22 ottobre. “Noi, loro, gli altri” di Marracash, “Camouflage” di Ditonellapiaga, “Petali” di Simona Molinari, “O forse sei tu” scritta da Elisa Toffoli e Davide Petrella, “Jastemma” degli ‘A67 e il progetto “The Gathering” prodotto da Ferdinando Arnò sono le opere vincitrici delle2022, il riconoscimento assegnato dal 1984 ai migliori dischi italiani diusciti nel corso dell’anno trascorso. Gli artisti e i progetti discografici sono stati votati dalla più ampia giuria in Italia composta da giornalisti e critici musicali. Il cantautore MARRACASH con l’album Noi, loro, gli altri (Island Records/ Universal Music Italia) si è aggiudicato la Targaper il Miglior Album in ...

Le Targhe Tenco verranno consegnate nell'edizione 2022 della Rassegna della Canzone d'autore (Premio Tenco), in programma al Teatro Ariston di Sanremo il 20, 21 e 22 ottobre. Le Targhe Tenco vengono assegnate da un'ampia giuria di giornalisti e critici musicali nell'ambito della Rassegna della canzone d'autore (Premio Tenco) di Sanremo organizzata dal Club Tenco.