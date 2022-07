Pubblicità

enpaonlus : Per quanto tempo ancora vederemo i cavalli trascinare sotto il sole carrozze piene di turisti inconsapevoli?Quante… - AnsaAbruzzo : A24-A25, contro revoca presentato ricorso SdP a Tar Lazio - paolomadron : Il Tar del Lazio contro il governo. Accolta sospensiva chiesta dal gruppo Toto alla revoca concessione Strada dei Parchi. - fisco24_info : Tar Lazio accoglie sospensiva di Strada dei Parchi: Ricorso presentato ieri sera - tvsei : Revoca concessione SdP. Tar Lazio accoglie sospensiva - -

L'AQUILA - Ildelha accolto la sospensiva di Strada dei Parchi. La concessionaria delle autostrade die Abruzzo A24 e A25 aveva presentato telematicamente, ieri sera, un ricorso davanti alin ...L'Aquila. Strada dei Parchi, ormai ex concessionaria delle autostrade die Abruzzo A24 e A25, ha presentato telematicamente, ieri sera, un ricorso davanti al Tribunale Amministrativo delin risposta alla revoca anticipata in danno, cioè per inadempienze contrattuali, della concessione in scadenza nel 2030, decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione di giovedì scorso. La ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Di seguito la nota della Samb Calcio in merito alla sentenza del Tar Lazio pubblicata in data odierna. Dopo parecchie settimane, il Tribunale Amministrativo Regionale per il ...(ANSA) - L'AQUILA, 12 LUG - Il Tar del Lazio ha accolto la sospensiva di Strada dei Parchi. La concessionaria delle autostrade di Lazio e Abruzzo A24 e A25 aveva presentato telematicamente, ieri sera, ...