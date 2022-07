Schiaffi e calci alla compagna incinta: tunisino ai domiciliari (Di martedì 12 luglio 2022) Lo straniero, completamente ubriaco, ha colpito la compagna anche sul ventre. Nei giorni successivi messaggi e telefonate insistenti hanno fatto sì che la donna si rivolgesse alla polizia per denunciare Leggi su ilgiornale (Di martedì 12 luglio 2022) Lo straniero, completamente ubriaco, ha colpito laanche sul ventre. Nei giorni successivi messaggi e telefonate insistenti hanno fatto sì che la donna si rivolgessepolizia per denunciare

Pubblicità

thatsnomunn : Questo paese, a giudicare dalle risposte sotto, ha un ENORME problema con la violenza sui bambini. Calci nel culo,… - giotto1963 : @NotizieFrance Infami!!! Spero che chi ha ripreso abbia messo in salvo il cane, almeno questo. I bastardi invece de… - bigpizzo98 : @_SimoTarantino Ad uno gli abbiamo dato 4 calci nel culo all'altro sarà un po più difficile ne vuole 7 di calci più due schiaffi in faccia - SalazarYulia : RT @donotcomply70: @marioadinolfi @Obsolete_LG Che SCHIAFFI, raga’…Che schiaffi. A qualcuno devono dolere come CALCI NEI COGLIONI. #IoStoCo… - Sergio61840953 : @CarloBotta_ @convivioblog @RobertoBurioni i calci nel culo mi sembrerebbero più appropriati degli schiaffi. -