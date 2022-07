Scatta la controffensiva forze Kiev | così provano a respingere i russi | La diretta

Pubblicità

ilGiornale.it

Ore 15.55: il contrattacco della Lega Alle quattro meno cinque minuti del pomeriggio, invece,ladella Lega : " Alle ore 17.30 Matteo Salvini in bici a Frosinone sulla nuova ...• I russi avanzano lentamente nell'est, mentre le truppe ucraine tentano lanel ... Nonper ora in Italia lo stato d'allarme sul gas: "Monitoraggio già alto". Ore 07:01 - ... Scatta l'offensiva contro Bachmut: la mossa per dilagare nel Donbass Russi e filorussi sulla Tass hanno rivendicato l'avvio dell'offensiva propedeutica alla conquista di Slovjansk e Kramatorsk ...La guerra vista da due prospettive diverse. Vereshchuk con il dilemma strategico di chi deve tenere insieme il mondo, le alleanze, l’economia, il grano, ...