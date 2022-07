Sacchi | «Osservo il Napoli con interesse I tifosi sbagliano con De Laurentiis…»

(Di martedì 12 luglio 2022) L’ex allenatore italiano Arrigoha parlato delin vista del prossimo campionato di Serie A Arrigo, storico ex allenatore italiano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delin vista del prossimo campionato di Serie A. LE PAROLE – «Locon curiosità e con. Mi sembra che il rapporto tra ie il presidente De Laurentiis non sia dei migliori e questo è problema. Ma in questo caso sono ia sbagliare: magari potrà non essere simpatico, ma De Laurentiis li ha portati dalla serie C alla Champions League e ha saputo tenere in ordine i bilanci». L'articolo proviene da Calcio News 24.

