Roma in volo verso il Portogallo: la decisione su Zaniolo (Di martedì 12 luglio 2022) Mourinho ha diramato la lista dei giocatori della Roma che prenderanno parte alla tournée portoghese: decisione su Zaniolo La Roma vola in Portogallo per la torunée che i giallorossi hanno in programma nel paese lusitano. Josè Mourinho ha diramato la lista dei convocati, in cui spicca la presenza di Nicolò Zaniolo. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, viste le tante voci di mercato sul suo conto, il classe 1999 dovrebbe prendere parte ai prossimi impegni del suo attuale club. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022) Mourinho ha diramato la lista dei giocatori dellache prenderanno parte alla tournée portoghese:suLavola inper la torunée che i giallorossi hanno in programma nel paese lusitano. Josè Mourinho ha diramato la lista dei convocati, in cui spicca la presenza di Nicolò. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, viste le tante voci di mercato sul suo conto, il classe 1999 dovrebbe prendere parte ai prossimi impegni del suo attuale club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Esercito : Settimana intensa per i #soldati dell’Aviazione dell’Esercito, impegnati nella campagna #AIB. 21 ore di volo effett… - CalcioNews24 : #Roma in volo per il Portogallo: la decisione su #Zaniolo ?? - infoitsport : La Roma prende il volo per il Portogallo: ecco il programma del ritiro - sjongejonge4 : RT @FrancoSimoneFS: A #Roma, aspettando il volo per #Amsterdam (e poi quello per #SantiagodelCile) @ Aereoporto Leonardo Da Vinci Fiumicino… - UZv5q6rtrP4dfsC : RT @ITAAirways: Abbiamo una novità super calieeeente in serbo per te: da agosto le frequenze tra Roma e Buenos Aires diventano giornaliere… -