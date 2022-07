Roma come una giungla, piante ed erbacce infestano i marciapiedi: passaggi bloccati e rischio incendi (Di martedì 12 luglio 2022) Roma. Quando si dice che i ”Romani amano passeggiare nel verde” o che la Capitale è una delle città più ”verdi” del Paese, certo l’amministrazione comunale deve aver preso quelle parole fin troppo sul serio. Tanto sul serio che sembrerebbe aver deciso lasciare una vegetazione completamente spontanea in alcune parti della città: erbacce, sterpaglie, rampicanti. Per non parlare dei rifiuti che si intervallano di tanto in tanto. Ma meglio lasciare la questione rifiuti per un’altra volta, magari. marciapiedi invasi da erbacce Il fatto è che alcuni marciapiedi della Capitale sono impraticabili per i cittadini, poiché completamente infestati dalla vegetazione che prolifica senza sosta, dai mesi primaverili. Un esempio su tutti sono i marciapiedi che costeggiano la strada ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 luglio 2022). Quando si dice che i ”ni amano passeggiare nel verde” o che la Capitale è una delle città più ”verdi” del Paese, certo l’amministrazione comunale deve aver preso quelle parole fin troppo sul serio. Tanto sul serio che sembrerebbe aver deciso lasciare una vegetazione completamente spontanea in alcune parti della città:, sterpaglie, rampicanti. Per non parlare dei rifiuti che si intervallano di tanto in tanto. Ma meglio lasciare la questione rifiuti per un’altra volta, magari.invasi daIl fatto è che alcunidella Capitale sono impraticabili per i cittadini, poiché completamente infestati dalla vegetazione che prolifica senza sosta, dai mesi primaverili. Un esempio su tutti sono iche costeggiano la strada ...

Pubblicità

virginiaraggi : Una tragedia con fiamme che hanno messo in pericolo abitazioni e persone. Ora questi 'sfasciacarrozze', come io ch… - AliprandiJacopo : Un tecnico così ambizioso come #Mourinho inevitabilmente spinge per avere una rosa pronta il prima possibile, e con… - BentivogliMarco : Pensare di governare Roma senza mettere seriamente le mani su Ama e Atac E come voler diventare campioni di nuoto senza mai bagnarsi. - PatriziaBarsot2 : RT @Michele02828265: Molte capitali europee si sono dotate di termovalorizzatori per lo smaltimento rifiuti. Tale scelta favorirebbe la sol… - BPasquina : #airports #Fiumicino #Ciampino #roma sarebbe utile ci fossero anche postazioni chaise longue visto che dobbiamo as… -