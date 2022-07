Roger Federer: “Non credo di aver bisogno del tennis, non è la mia intera identità” (Di martedì 12 luglio 2022) “Se non sei più competitivo, allora è meglio smettere. Non credo di aver bisogno del tennis. Sono felice delle piccole cose, come quando mio figlio fa qualcosa di giusto e quando mia figlia torna a casa con un buon voto. Il tennis non è la mia intera identità. Voglio continuare ad avere successo e mettere molta energia negli affari, probabilmente dando più di quanto dovrei a volte, ma questo può essere fatto anche al di fuori dello sport. So che una carriera professionale non può durare per sempre e va bene così”. In un’intervista agli olandesi di Algemeen Dagblad, Roger Federer ha parlato della sua vita lontana dal tennis, parlando delle piccole cose che si sta godendo, costretto a restare fuori dai ... Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022) “Se non sei più competitivo, allora è meglio smettere. Nondidel. Sono felice delle piccole cose, come quando mio figlio fa qualcosa di giusto e quando mia figlia torna a casa con un buon voto. Ilnon è la mia. Voglio continuare ade successo e mettere molta energia negli affari, probabilmente dando più di quanto dovrei a volte, ma questo può essere fatto anche al di fuori dello sport. So che una carriera professionale non può durare per sempre e va bene così”. In un’intervista agli olandesi di Algemeen Dagblad,ha parlato della sua vita lontana dal, parlando delle piccole cose che si sta godendo, costretto a restare fuori dai ...

